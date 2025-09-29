В России могут изменить налоговый режим для мигрантов

В российской налоговой системе может произойти существенное изменение, касающееся трудовых мигрантов. Депутат Государственной думы Михаил Матвеев в интервью радио Sputnik заявил о необходимости пересмотра патентной системы налогообложения, которая, по его мнению, создает почву для распространения серых схем при трудоустройстве иностранных работников.

Парламентарий обратил внимание на системную проблему: значительная часть мигрантов формально не числится сотрудниками компаний, в которых фактически работает, что позволяет предприятиям минимизировать налоговые отчисления. Существующий патентный механизм, при котором фиксированный платеж заменяет полноценное налогообложение, создает неравные условия для легально трудоустроенных граждан и способствует теневой занятости.

Особую остроту вопрос приобретает в контексте пенсионного обеспечения. Матвеев подчеркнул, что мигранты, получившие российское гражданство после многолетней неофициальной работы, сохраняют право на социальную пенсию, что создает дополнительную нагрузку на бюджет. Позиция депутата основана на принципе «кто не работает, тот не ест» — право на выплаты должны иметь только те, кто документально подтвердил свой трудовой стаж и делал соответствующие отчисления.

По его словам, назрела необходимость создания прозрачной системы учета трудовой деятельности мигрантов. Это позволит не только обеспечить справедливую налоговую нагрузку, но и определить четкие критерии для предоставления социальных гарантий, включая пенсионное обеспечение, что в конечном итоге снизит нагрузку на бюджет и повысит эффективность миграционной политики.

Ранее в России предложили отменить социальные пенсии для мигрантов.