В Госдуме назвали переобучение персонала ключом к росту производительности в России

Рост производительности труда в России напрямую зависит от масштабного переобучения персонала. Такую точку зрения NEWS.ru высказал депутат Госдумы Алексей Говырин, подчеркнув, что именно переквалификация сотрудников становится ключевым фактором экономического развития страны.

По его словам, в основе этого подхода лежит федеральный проект «Производительность труда», который уже активно работает на предприятиях. На фабриках и заводах создаются специальные команды, задача которых — тщательно пересмотреть устоявшиеся процессы и внедрить бережливые технологии. Сотрудники проходят обучение, осваивая методы анализа и проектирования рабочих операций, что позволяет находить резервы для оптимизации.

Парламентарий отметил, что уже сейчас в крупных компаниях обучение проходят тысячи работников. Основной фокус инициатив смещен в сторону человеческого фактора: как рациональнее организовать рабочее пространство, распределить задачи и снизить физические затраты труда без потери качества. Эти кадровые инвестиции приносят ощутимый эффект. На практике это выливается в увеличение скорости строительства, сокращение издержек и формирование новой корпоративной культуры.

По его мнению, в итоге сотрудники начинают по-настоящему ценить собственную инициативу, видя реальные результаты своих предложений. Таким образом, переобучение становится не просто инструментом, а стратегическим элементом, который закладывает основу для достижения национальной цели — роста производительности труда на 20,7% к 2030 году.

