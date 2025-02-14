В Госдуме назвали пособие для россиян, которое вырастет с 1 марта

С 1 марта 2025 года размер пособия по беременности и родам для женщин, которые были уволены в связи с ликвидацией предприятия, будет увеличен до уровня регионального прожиточного минимума. Об этом в беседе с РИА Новости поведала Екатерина Стенякина, член комитета Государственной думы по социальной политике.

Она подчеркнула, что законодательство гарантирует трудовые права женщин в период беременности. До принятия нового закона, который увеличил размер пособия по беременности и родам, такие сотрудницы получали пособие суммой в 920 руб. в месяц.

«В прошлом году мы с коллегами устранили эту несправедливость: приняли закон, по которому пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, будет выплачиваться в размере регионального прожиточного минимума», — подчеркнула Стенякина.

Согласно информации, полученной от парламентария, закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе Российской Федерации планируют обсудить законопроект, который предусматривает существенное материальное стимулирование граждан, состоящих продолжительное время в официальном браке.