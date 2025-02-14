В Госдуму внесут законопроект о выплате россиянам за многолетние браки

В Государственной думе Российской Федерации планируют обсудить законопроект, который предусматривает материальное стимулирование граждан, состоящих в официальном браке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР.

По мнению опрошенных, государство играет ключевую роль в сохранении и развитии традиционных семейных ценностей. Финансовая поддержка со стороны государства имеет большое значение.

«Проект закона «О денежных выплатах гражданам РФ, состоящим в официальном браке длительное время» подготовлен в целях материального поощрения людей, которые прожили в официальном браке долгие годы», — рассказали в ЛДПР.

В Либерально-демократической партии России предлагают закрепить на законодательном уровне размер единовременных пособий. Эти выплаты будут регулярно индексироваться: от 30 тыс. руб. за 30 лет совместной жизни и до 70 тыс. руб. за 70 лет.

Проект будет впервые представлен 14 февраля. В случае одобрения нижней палатой парламента документ вступит в силу 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлит программу маткапитала до 2030 года.