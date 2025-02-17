Суд Москвы наложил штраф на Google за инструкции по сдаче в плен военных РФ

Таганский суд столицы России наложил штраф на компанию Google в размере 3 млн 800 тыс. руб. за размещение инструкции по сдаче в плен российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно материалам судебного разбирательства, причиной для вынесения такого решения стали несколько видео на YouTube, в числе которых была упомянутая инструкция.

Роскомнадзор обнаружил эти видеоматериалы в ходе интернет-мониторинга. Так как Google не отреагировал на требования удалить данный контент, было составлено постановление о привлечении к административной ответственности.

На слушаниях адвокат Google Павел Багрянцев настоял на прекращении дела, утверждая, что протокол и другие материалы содержат множество нарушений. Кроме того, он отметил, что по указанным ссылкам на данный момент запрещенная информация отсутствует. Однако суд не нашел его аргументы убедительными.

Ранее сообщалось, что суд в Москве вынес решение, запрещающее компании Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния.