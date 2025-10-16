В Госдуме назвали программу, на которую будет потрачен большой объем финансирования

Власти планируют масштабное перераспределение бюджетных средств, чтобы усилить ключевые социальные программы. Как сообщил член комитета Госдумы по предпринимательству Алексей Говырин, значительный объем финансирования в 2026–2027 годах будет направлен на льготную ипотеку. Это решение было принято после корректировки экономического прогноза и призвано обеспечить жильем большее количество российских семей. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, общий объем федерального бюджета сохранится на уровне 42,3 трлн рублей, однако внутри него произойдет перераспределение ресурсов в пользу наиболее востребованных направлений. Речь идет о таких программах, как семейная, IT-, дальневосточная и арктическая ипотека, которые позволяют получить жилищный кредит под сниженную ставку — 8% годовых и ниже. Только в 2025 году на эти цели дополнительно выделено 234,9 млрд рублей, что уже расширило круг семей, способных улучшить свои жилищные условия.

Парламентарий добавил, что параллельно с социальной поддержкой государство наращивает финансирование оборонно-промышленного комплекса, что рассматривается как важный фактор национальной безопасности. Эти меры становятся возможными на фоне устойчивого роста экономики — по прогнозам, ВВП в текущем году достигнет 217,3 трлн рублей, а инфляция замедлится до 6,8%. Таким образом, акцент на льготную ипотеку в сочетании с укреплением оборонного сектора формирует новый баланс бюджетных приоритетов, направленных как на социальную стабильность, так и на безопасность страны.

