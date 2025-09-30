В России назвали патриотический метод уменьшить дефицит бюджета

В России может быть возрожден исторический финансовый инструмент для сокращения бюджетного дефицита. Как сообщил NEWS.ru, депутат Михаил Делягин предложил Министерству финансов РФ рассмотреть возможность выпуска массового патриотического «займа Победы», обратившись с соответствующей инициативой к главе ведомства Антону Силуанову.

Идея предполагает вовлечение в финансирование государственных нужд не только крупных финансовых институтов, но и широких слоев населения. Такой подход, по мнению парламентария, позволит не только мобилизовать дополнительные ресурсы, но и укрепить патриотические настроения, демонстрируя единство граждан и бизнеса в достижении общенациональных целей.

Он уточнил, что исторический опыт подтверждает эффективность подобных механизмов. В период Великой Отечественной войны СССР успешно размещал государственные займы четыре раза, привлекая таким способом до трети годовых бюджетных поступлений. Современные масштабы финансирования требуют значительных ресурсов: согласно прогнозам Минфина России, дефицит федерального бюджета в 2025 году достигнет 5,7 трлн рублей.

По словам депутата, потенциальное размещение «займа Победы» может стать не только экономическим инструментом, но и важным символическим жестом, связывающим современные финансовые механизмы с исторической традицией народной поддержки государственных инициатив в переломные для страны периоды.

Ранее сообщалось, что в России предложили передавать невостребованные деньги умерших в бюджет.