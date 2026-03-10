В Госдуме назвали устаревшим ограничение пенсионных коэффициентов

В России почти восемь миллионов пенсионеров продолжают работать, и с каждым годом их могло бы стать еще больше, если бы не один любопытный законодательный нюанс. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru объяснила , почему нынешняя система начисления баллов для работающих пожилых людей скорее отбивает желание трудиться, чем поощряет его.

По ее словам, согласно закону каждый работающий гражданин копит индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), от которых напрямую зависит размер будущей пенсии. Но если человек трудоспособного возраста может заработать до 10 баллов в год, то для пенсионера, решившего не уходить на заслуженный отдых, потолок жестко ограничен — всего 3 балла. Эта мера вводилась много лет назад с благой целью: считалось, что так освободятся рабочие места для молодежи. Но реальность давно изменилась, и теперь предприятия, наоборот, бьются за опытные кадры, а пенсионеры сталкиваются с дискриминацией в коэффициентах.

Бессараб подчеркивает, что выбор — работать или отдыхать — должен оставаться за человеком. Тем более что сегодня закон и так дает гибкие инструменты: можно получать пенсию сразу, а можно отсрочить ее оформление на несколько лет, увеличив будущие выплаты до 40%. Кстати, чаще всего этой опцией пользуются как раз те, кто вышел на пенсию досрочно — например, спасатели, шахтеры, педагоги и врачи. Им назначают выплаты по выслуге лет в 45–50 лет, но они полны сил и продолжают трудиться уже на других, менее опасных должностях.

По ее мнению, именно эти полные энергии люди и попадают в ловушку трех баллов. По мнению депутата, ограничение давно устарело и тормозит рынок труда: вместо того чтобы стимулировать опытных специалистов оставаться в строю, государство искусственно сдерживает их пенсионные накопления. Итог парадоксален: экономика нуждается в кадрах, а пожилые работники, готовые приносить пользу, получают за свой труд меньше пенсионных прав, чем новички. Бессараб уверена: пересмотр этого порога стал бы логичным шагом в нынешних реалиях, когда ценность опыта выходит на первый план.

