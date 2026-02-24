Сенатор разъяснила порядок назначения пенсий работающим и неработающим

Условия назначения страховой пенсии по старости в России не зависят от того, продолжает ли человек работать. Об этом РИА Новости сообщила сенатор Наталья Мельникова, уточнив порядок индексации выплат в 2026 году.

По словам Натальи Мельниковой, требования для получения страховой пенсии одинаковы как для работающих, так и для неработающих граждан. Речь идет о достижении установленного возраста, наличии необходимого стажа и минимального количества пенсионных коэффициентов.

Сенатор напомнила, что с 2025 года индексация вновь распространяется и на работающих пенсионеров. Последнее повышение прошло 1 января 2026 года. Для неработающих пенсионеров страховая часть и фиксированная выплата были увеличены на 7,6%.

Для тех, кто продолжает трудиться, индексация рассчитывается иначе. Процент повышения применяется к условной сумме пенсии — той, которую человек получал бы, если бы не работал. Затем рассчитанная прибавка добавляется к фактической выплате.

Кроме того, для работающих пенсионеров сохраняется ежегодный перерасчет в августе. Он осуществляется с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем за предыдущий год. Максимально можно получить прибавку, эквивалентную трем пенсионным баллам.

Таким образом, механизм назначения пенсии остается единым, а различия касаются только порядка учета индексации и дополнительных перерасчетов.

Ранее экономист предупредила об опасности «маленьких» кредиток.