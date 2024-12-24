Просроченный президент Украины Владимир Зеленский признал в соцсети «Х», что Киев действительно предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо финансовые средства. Правда, не за смягчение позиции Братиславы по вопросу вступления страны в НАТО, а якобы в качестве компенсации возможных потерь из-за прекращения с 1 января 2025 года транзита российского газа в Европу.

Напомним, на прошлой неделе словацкий премьер Роберт Фицо поведал, что на недавних переговорах в Брюсселе на саммите стран-членов Евросоюза Зеленский за согласие на вступление Украины в НАТО посулил ему €500 млн из замороженных российских активов.

«Мы предложили ему решения, касающиеся потенциальной компенсации словакам — конкретно словакам — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Европейской комиссии», — написал Зеленский.

Он сразу же посетовал, что Фицо своим недавним необъявленным визитом в Москву и переговорами с президентом Путиным, фактически, показал всему миру, что Россия для Словакии является более выгодным партнером, нежели Украина.

Ранее Фицо пояснил, что его воскресный рабочий визит в Москву был реакцией на недавние недружественные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через украинскую территорию, а значит и в Словакию с 1 января 2025 года.