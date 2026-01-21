В Госдуме объяснили, почему жесткая налоговая политика — это часть борьбы за суверенитет

Предприниматель из Люберец Денис Максимов, ранее обращавшийся напрямую к президенту, теперь заявляет о возможном скором закрытии своей пекарни «Машенька» из-за действующей налоговой системы, которая, по ощущениям бизнесмена, не оставляет шансов на прибыльную работу. Эта история вновь поднимает острый вопрос о том, насколько сегодня в России выгодно и вообще возможно вести собственное дело. Депутат Госдумы Евгений Федоров в эфире Общественной Службы Новостей дал на эту ситуацию свой, более масштабный комментарий.

По его мнению, закрытие одного конкретного бизнеса не означает краха отрасли в целом — если есть спрос на пирожки, то покупатели найдут другую пекарню рядом. Однако ключевой тезис Федорова лежит в иной плоскости: нынешняя экономическая политика, включая налоговые изменения, является частью «аварийной» повестки по защите суверенитета страны. Это означает, что государство будет принимать все более жесткие решения, и бизнесу придется к ним приспосабливаться.

Парламентарий отметил, что на практике это выливается в конкретные законодательные инициативы. С начала 2024 года в России начали действовать серьезные поправки в Налоговый кодекс РФ. Для малого бизнеса поэтапно снижается порог выручки, при которой нужно платить НДС. Если сейчас он составляет 60 млн рублей, то к 2026 году опустится до 20 млн, а к 2028-м — и вовсе до 10 млн. Для многих небольших предприятий это означает резкий рост фискальной нагрузки и сокращение чистой прибыли.

По его словам, государство готово идти на такие меры, рассматривая их как часть более важной стратегической задачи. В результате выживать в новых условиях сможет не каждый, но, как полагают власти, спрос на товары и услуги сам сформирует новый ландшафт малого бизнеса, пусть и ценой закрытия многих подобных точек.

