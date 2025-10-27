В Госдуме раскрыли последствия налоговой реформы

Планируемое повышение налоговой нагрузки грозит спровоцировать в России новый виток инфляции. Такое мнение в интервью Pravda.Ru высказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, комментируя возможные последствия фискальных изменений.

По его словам, проблема заключается в цепной реакции, которую запускает увеличение налогов. Как показывают данные опроса Союза бухгалтеров, 64% предпринимателей намерены компенсировать возросшую нагрузку через повышение цен. Особую уязвимость демонстрирует малый бизнес, формирующий основу внутренней торговли, — дополнительные расходы на НДС и социальные взносы напрямую включаются в себестоимость товаров и услуг.

Парламентарий добавил, что непосредственным следствием станет ускорение роста потребительских цен. Если правительство прогнозирует инфляцию на уровне 0,8% от повышения НДС, то реальный показатель, по оценкам экспертов, может достичь 2%. Это создаст дополнительное давление на покупательную способность населения и усложнит достижение целевых показателей по инфляции.

По его мнению, итогом налоговых изменений может стать формирование устойчивого инфляционного тренда. Как заключил Арефьев, окончательные последствия проявятся после утверждения бюджета, но уже сейчас очевидно, что фискальные новации не пройдут бесследно для экономики и могут привести к превышению заявленного четырехпроцентного уровня инфляции.

