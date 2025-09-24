В Госдуме оценили обнуление кредиток банками

Российские банки начали массово обнулять кредитные лимиты даже у добросовестных клиентов, что вызвало волну возмущения среди населения. Поводом для таких решительных мер стала распространенная схема заработка, когда граждане используют заемные средства с льготным периодом для размещения на депозитах. Как пояснил депутат Госдумы Михаил Делягин, клиенты берут кредит под 0%, переводят его на вклад и возвращают деньги банку в конце грейс-периода, получая прибыль за счет разницы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, хотя такая практика является законной, банки расценивают ее как «узаконенное мошенничество», наносящее ущерб их экономическим интересам.

Парламентарий пояснил, что ответ финансовых организаций оказался жестким, но неразборчивым: лимиты обнуляются повсеместно, включая клиентов, никогда не участвовавших в подобных схемах. Это приводит к ухудшению репутации банков и нарушению доверия со стороны рядовых заемщиков.

По его мнению, сложившаяся ситуация демонстрирует системные проблемы банковского регулирования и высоких ключевых ставок. Пострадавшие граждане практически не имеют шансов оспорить действия банков через суд из-за сложности процедуры и заведомо невысоких компенсаций. Таким образом, временная прибыль отдельных предприимчивых клиентов обернулась долгосрочными проблемами для всех пользователей кредитных карт.

Ранее сообщалось, что банки стали ловко обходить беспроцентный период.