Опасные карты: банки стали ловко обходить беспроцентный период
Эксперт Позднякова предостерегла от открытия банковских карт с 55% годовых
Фото: [Онлайн-покупка в Интернете/Медиасток.рф]
Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова рассказала сайту aif.ru, почему некоторые предложения банков являются опасными для финансового положения россиян.
Банки начали предлагать клиентам кредитные карты без беспроцентного периода, начиная начислять проценты сразу после совершения покупки. Как сообщили «Ведомости», такие продукты не рекламируются открыто, а подбираются индивидуально под каждого заемщика.
Эксперт Позднякова предостерегла от открытия таких карт. Она напомнила, что несколько лет назад банки уже массово выдавали карты с высокими процентами с первого дня использования, в том числе клиентам с высокой закредитованностью.
«Это риск в первую очередь для людей с невысокой финансовой грамотностью — они не всегда могут оценить свои расходы на обслуживание этого кредита. Например, есть сообщения, что сейчас предлагаются карты, в том числе с 55% годовых с первого дня покупки», — объяснила Позднякова.
В качестве компенсации за отсутствие льготного периода банки предлагают дополнительные бонусы: бесплатное обслуживание, скидки в магазинах или льготные условия по другим кредитам. Однако эксперты предупреждают, что никакие бонусы не перекроют процентные ставки.
Позднякова отмечает, что подобные кредитные продукты чаще всего берут люди, остро нуждающиеся в деньгах и готовые согласиться на любые условия. Именно таким следует дважды подумать, прежде чем решаться на открытие каких-либо кредиток.
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