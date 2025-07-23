Опасные карты: банки стали ловко обходить беспроцентный период

Банки начали предлагать клиентам кредитные карты без беспроцентного периода, начиная начислять проценты сразу после совершения покупки. Как сообщили «Ведомости», такие продукты не рекламируются открыто, а подбираются индивидуально под каждого заемщика.

Эксперт Позднякова предостерегла от открытия таких карт. Она напомнила, что несколько лет назад банки уже массово выдавали карты с высокими процентами с первого дня использования, в том числе клиентам с высокой закредитованностью.

«Это риск в первую очередь для людей с невысокой финансовой грамотностью — они не всегда могут оценить свои расходы на обслуживание этого кредита. Например, есть сообщения, что сейчас предлагаются карты, в том числе с 55% годовых с первого дня покупки», — объяснила Позднякова.

В качестве компенсации за отсутствие льготного периода банки предлагают дополнительные бонусы: бесплатное обслуживание, скидки в магазинах или льготные условия по другим кредитам. Однако эксперты предупреждают, что никакие бонусы не перекроют процентные ставки.

Позднякова отмечает, что подобные кредитные продукты чаще всего берут люди, остро нуждающиеся в деньгах и готовые согласиться на любые условия. Именно таким следует дважды подумать, прежде чем решаться на открытие каких-либо кредиток.

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