В Госдуме оценили вероятность повышения в России ключевого налога

Вопрос о возможном повышении НДС в России пока остается предметом спекуляций, а не конкретных законодательных инициатив. Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, разговоры об увеличении этого налога носят преждевременный характер и не подкреплены официальными предложениями. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, поводом для обсуждений стали анонимные утечки в зарубежных СМИ, сообщавшие о рассмотрении правительством различных налоговых изменений для укрепления бюджетного правила. Однако, по словам парламентария, реальный приоритет властей заключается не в повышении фискальной нагрузки, а в системной работе по обелению экономики.

Кирьянов подчеркнул, что вывод бизнеса из тени способен принести бюджету значительно больше доходов, чем любое повышение ставок. Эта позиция находит поддержку на самом высоком уровне — недавно президент Владимир Путин вновь акцентировал важность борьбы с теневой экономикой на совещании по экономическим вопросам.

По его мнению, следствием такого подхода становится смещение акцентов в налоговой политике. Вместо точечных изменений ставок разрабатываются системные меры по расширению налогооблагаемой базы за счет вывода из тени целых отраслей.

Парламентарий подчеркнул, что дискуссия о повышении НДС пока остается на уровне гипотетических сценариев. Реальная же фискальная стратегия правительства строится на принципах стимулирования легализации бизнеса, что в перспективе может обеспечить бюджету даже большие поступления, чем простое увеличение налоговых ставок.

