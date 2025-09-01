Эксперт назвал сроки введения повышенной ставки НДФЛ для иноагентов

Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30% для лиц, признанных иностранными агентами, может произойти до сентября 2026 года. Таким мнением в интервью «Газете.Ru» поделилась доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Министерство финансов РФ подготовило инициативу по повышению налоговой ставки для указанных лиц. Это предложение уже получило предварительную поддержку в правительстве.

«Если представленная инициатива Минфина будет проработана с учетом действующего законодательства и обоснована экономически, можно рассчитывать, что Федеральное собрание РФ примет законопроект уже осенью. В противном случае — не ранее сентября 2026 года», —отметила Кривко.

Ожидается, что эта мера позволит дополнительно увеличить доходную часть федерального бюджета.

В настоящее время в официальном перечне иностранных агентов числится 818 физических и юридических лиц. Эксперт не исключила, что в случае принятия законопроекта этот список может быть расширен.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов призвал лишить гражданства лиц, покинувших Россию.