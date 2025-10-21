В Госдуме предложили изменить принцип расчета пенсии для резкого увеличения выплат

Пенсии необходимо рассчитывать не на основе прожиточного минимума, а исходя из минимального размера оплаты труда. Так считает Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия - За правду». Его точку зрения привел ТАСС.

На данный момент законом предусмотрено, что размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума. В разных регионах страны для пенсионеров такой минимум колеблется от 13 до почти 18 тыс. руб. В то же время МРОТ с начала 2025 года установлен на уровне в 22440 руб.

«Такое несоответствие создает необоснованный разрыв в уровне материального обеспечения между экономически активным населением и пенсионерами, чей трудовой вклад составил основу современной экономики нашей страны», — указал Миронов.

По его мнению, для расчета пенсий стоит брать именно МРОТ. Этот шаг заметно повысит уровень достатка пожилых людей. Политик пообещал, что внесет в Госдуму на рассмотрение соответствующий законопроект.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют рассмотреть универсальный законопроект по борьбе с буллингом в образовательных учреждениях. Он будет охватывать не только детскую травлю, но и случаи агрессии в адрес педагогов.