В Госдуме отвергли идею об увеличении отпуска за счет выходных дней

Инициатива депутатов Госдумы от ЛДПР об исключении выходных дней из расчета продолжительности отпуска, судя по всему, не получит поддержки. Как пояснила в интервью Pravda.Ru член думского комитета по труду Светлана Бессараб, это предложение лишено практического смысла и лишь дублирует действующий порядок.

Раскрывая суть вопроса, парламентарий напомнила историческую трансформацию отпускных норм. В советскую эпоху отпуск составлял 22 рабочих дня, а его современная продолжительность в 28 календарных дней фактически эквивалентна прежнему периоду. Новация же привела бы к формальному увеличению отдыха до 34 календарных дней, что, по мнению Бессараб, является непозволительной роскошью для любой экономики в текущих условиях.

По ее словам, последствия реализации такой инициативы оказались бы сугубо негативными. Вместо реальных выгод для работников последовал бы лишь всплеск бюрократии — работодателям пришлось бы пересматривать все графики отпусков и вести дополнительную документацию при сохранении прежней продолжительности фактического отдыха.

В итоге, как заключила депутат, действующая система оптимально балансирует интересы сторон, предоставляя россиянам один из самых длительных периодов отдыха среди развитых стран — 118 дней в году с учетом выходных и отпуска. Предлагаемые изменения не несут содержательных преимуществ, а лишь создадут избыточную административную нагрузку.

Ранее юрист Яковлева предложила альтернативный способ увеличения отпуска.