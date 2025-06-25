В Госдуме перечислили категории россиян, кому положена субсидия на оплату коммуналки

Александр Якубовский, член комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в интервью РИА Новости сообщил, что право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют граждане Российской Федерации, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг больше чем установленный процент от общего дохода семьи.

По мнению законодателя, в первую очередь, инициатива направлена на поддержку пенсионеров, малообеспеченных семей, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также семей участников специальной военной операции, если они соответствуют определённым критериям.

«Федеральный норматив составляет не более 22% от совокупного дохода семьи, если фактические расходы на оплату ЖКУ превышают этот порог, гражданин имеет право на получение субсидии», — сказал Якубовский.

Депутат также пояснил, что претендовать на получение субсидии могут как владельцы квартир, так и люди, которые снимают жильё по договору социального найма.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России ожидается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,9%.