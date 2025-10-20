В Госдуме пояснили недопустимость ужесточения миграционной политики

Депутат Госдумы Константин Затулин занял особую позицию в миграционном вопросе, вступив в полемику с действующим курсом на ужесточение регулирования. Политик, известный специфическим отношением к трудовым мигрантам, считает недопустимым ограничивать выходцев из бывших советских республик в праве на работу в России. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Раскрывая свою позицию, Затулин прямо заявляет, что предназначение мигрантов — заполнение низкоквалифицированных вакансий, не требующих специального образования или даже знания русского языка. По его словам, у России сохраняется потребность в курьерах и торговцах шаурмой, которую некем заместить. При этом он проводит неожиданную параллель: ограничение миграционного потока приведет к тому, что высококвалифицированные российские специалисты, например сварщики на оборонных предприятиях, покинут свои места ради более доходных занятий в сфере доставки еды.

Подобные высказывания уже имели последствия — коллеги по парламенту иронично называют депутата «Затулло», намекая на его чрезмерную лояльность. При этом его позиция входит в прямое противоречие с официальной линией спикера Володина, выступающего за вахтовый метод миграции без переезда семей, и принятыми законодательными инициативами.

Итогом этой дискуссии становится очевидный раскол во взглядах на миграционную политику. В то время как власти реализуют курс на селективный и ограниченный прием трудовых ресурсов, Затулин настаивает на сохранении широкого доступа для выходцев из стран СНГ, апеллируя к общей исторической судьбе, но не предлагая решения проблем социальной и культурной интеграции.

Ранее в Госдуме озвучили основную суть новой миграционной политики РФ.