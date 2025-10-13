В Госдуме пояснили необходимость упрощенного увольнения банковских работников

В российском банковском секторе может произойти значительное ужесточение кадровой политики. Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, кредитные организации инициировали разработку законодательных изменений, позволяющих увольнять недобросовестных сотрудников по упрощенной схеме. Об этом сообщает NEWS.ru.

Парламентарий пояснил, что необходимость таких мер обусловлена регулярными случаями нарушений банковскими работниками правил обслуживания клиентов. Особую тревогу вызывает то, что часть этих нарушений совершается из корыстных побуждений, однако действующее трудовое законодательство не позволяет оперативно отстранять таких сотрудников от работы, требуя соблюдения сложной многоступенчатой процедуры.

Инициатива финансово-кредитных учреждений уже получила первоначальное одобрение законодателей. Законопроект, предусматривающий возможность упрощенного увольнения при доказанной недобросовестности сотрудника, успешно прошел первое чтение в Госдуме. По словам Аксакова, высока вероятность его скорого принятия, что позволит банкам более эффективно реагировать на случаи профессиональных нарушений.

Депутат резюмировал, что банковская отрасль может в ближайшее время получить действенный инструмент для очистки персонала от недобросовестных работников. Это не только повысит качество обслуживания клиентов, но и укрепит доверие к финансовой системе в целом, создавая дополнительные гарантии защиты интересов потребителей банковских услуг.

Ранее он пояснил причины усиления госконтроля за их финансами.