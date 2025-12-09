В Госдуме пояснили, почему реформа МРОТ снова отложена из-за экономической нестабильности

Профсоюзы вновь подняли вопрос о коренном пересмотре принципов расчета минимальной зарплаты, но их инициатива упирается в непростую экономическую реальность. Вместо действующего прожиточного минимума предлагается ориентироваться на более объективный показатель — минимальный потребительский бюджет. По словам депутата нижней палаты парламента Светланы Бессараб, сейчас не лучшее время для таких фундаментальных перемен. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она уточнила, что суть предлагаемых изменений глубже, чем простое увеличение цифр. Речь идет о переходе на так называемую медианную методику. Это значит, что МРОТ будет привязан не к условной потребительской корзине, а к реальным заработкам большинства — к средней зарплате по стране, очищенной от экстремально высоких и крайне низких доходов. Аналогично планируется рассчитывать и прожиточный минимум. Такой подход должен сделать показатель более справедливым и соответствующим реальной жизни, ведь он будет отражать ситуацию в самом сердце общества, а не на его границах.

По мнению парламентария, однако любое изменение формулы в сторону справедливости неизбежно ведет к росту финансовой нагрузки на бизнес и бюджет. В условиях экономической нестабильности, санкционного давления и необходимости сохранять баланс, резкое изменение правил игры может оказаться неподъемным для экономики. Именно поэтому даже сторонники реформы признают: сейчас главный приоритет — стабилизация, а не масштабные социальные эксперименты.

Она резюмировала, что идея, несмотря на свою логичность и давнюю историю обсуждений, откладывается до лучших времен. Ее судьба будет решаться не в тиши кабинетов, а за трехсторонним столом переговоров между государством, профсоюзами и работодателями. И только когда экономика выйдет на устойчивую траекторию, у этого сложного, но важного разговора появится шанс перерасти в конкретный закон. Пока же миллионы работников, чьи доходы привязаны к МРОТ, продолжат жить по старым, давно устоявшимся правилам.

Ранее она назвала дату первого повышения социальных выплат в 2026 году.