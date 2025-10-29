В Госдуме пояснили, стоит ли ожидать 13-ю пенсию к Новому году

Инициатива о введении тринадцатой пенсии для россиян столкнулась с объективными экономическими ограничениями. Как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб, реализация подобного предложения в текущих условиях невозможна из-за дефицитного федерального бюджета. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, ключевой проблемой становится отсутствие финансовых резервов для дополнительных социальных обязательств. Хотя Пенсионный фонд демонстрирует незначительный профицит, эти средства полностью направляются на выполнение существующих обязательств перед пенсионерами. Любые новые выплаты потребовали бы сокращения финансирования других социальных программ или увеличения бюджетного дефицита.

Парламентарий добавила, что следствием принятия подобных решений без надежного финансового обеспечения могло бы стать нарушение стабильности всей социальной системы. Приоритетом остается гарантированное исполнение текущих обязательств, а не создание дополнительных нагрузок на бюджет, которые могут привести к цепной реакции неплатежей.

По ее мнению, несмотря на социальную привлекательность инициативы, ее практическая реализация отложена до улучшения макроэкономической ситуации. Власти предпочитают консервативный подход, обеспечивающий предсказуемость и устойчивость существующей пенсионной системы, даже ценой отказа от популярных, но финансово необеспеченных мер поддержки.

Ранее новую пенсию для бабушек и дедушек предложили в Госдуме.