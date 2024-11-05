В Госдуме посоветовали россиянам заплатить все налоги до 1 декабря, чтобы не попасть на ежедневные пени

До 1 декабря уходящего года российским гражданам необходимо уплатить налоги на имущество, землю и транспортные средства. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.

В противном случае, как пояснил парламентарий, после 1 декабря за каждый день просрочки может начаться начисление пеней в размере 1/300 ключевой ставки, установленной Банком России на данный момент.

«Важно помнить, что до 1 декабря необходимо уплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Следует помнить, что соблюдение налоговых сроков — это не только законное обязательство, но и шаг к финансовой ответственности. Не упустите возможность сделать все вовремя», — сказал Чаплин.

Депутат напомнил, что заплатить налоги можно разными способами: непосредственно в отделении налоговой службы при личном визите, либо дистанционно через сайт ФНС или портал Госуслуг.

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