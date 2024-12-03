В Госдуме предложили не облагать в России налогами накопительную часть пенсий работающих пенсионеров

Облагать налогами накопительную часть пенсий работающих пенсионеров не совсем целесообразно. На это в беседе с РИА Новости указал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

Парламентарий отметил, в случае, если пенсионер продолжает работать и получает одновременно накопительную и страховую выплаты, первая уже рассматривается в качестве подлежащего налогообложению дохода.

«Необходимо разработать на государственном уровне механизм освобождения от НДФЛ накопительной части пенсий», — пояснил Гаврилов.

По мнению собеседника агентства, данная мера поможет не только, «учитывая условия инфляции, повысить социальную справедливость», но и попутно исключить двойное налогообложение работающих в России пенсионеров.

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