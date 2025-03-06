Ботаник объяснил, почему в России не выращивают тюльпаны к 8 марта

Ботаник Евгений Абизов в беседе с Инфо24 объяснил, почему Россия не может выращивать тюльпаны, а вынуждена закупать их за рубежом.

Специалист рассказал, что Россия давно закупает луковичные цветы именно за границей. При этом во время существования СССР тепличные луковичные хозяйства могли выращивать тюльпаны самостоятельно, но после развала процесс пришел в упадок. Сейчас больше всего отечественных ботанических комплексов подстроено под выращивание зелени и овощей, а не цветов.

По словам ботаника, Россия акцентировалась на развитии нефтегазового сектора и других сфер, а многие цветы было проще заказать. Например, в Колумбии покупают кустовую розу, в Нидерландах — луковичные цветы.

«Что касается альтернативы — нужно развивать свое цветоводство, но это упирается во время и финансирование. Требуется и подбор почв, и температурный режим, и в первую очередь электричество и водоснабжение — а это материалы, человеко-часы, поскольку в теплицах все быстро может выйти из строя, теплый пол и так далее», — пояснил ученый.

Возрождение советских теплиц для выращивания тюльпанов, как подытожил эксперт, будет очень затратным проектом.

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