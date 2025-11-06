В Госдуме предложили ограничить торговую наценку 15%

В Государственной думе рассматривается законопроект, устанавливающий предельную торговую наценку в 15% на товары от производителя. Инициатива направлена на сдерживание роста потребительских цен, который, по мнению авторов документа, во многом обусловлен завышенными маржинальными надбавками ритейлеров, достигающими в отдельных случаях 300%. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Эксперты рынка предупреждают о потенциальных негативных последствиях такого регулирования. В условиях высокой ключевой ставки и растущих операционных расходов фиксация наценки может сделать торговлю нерентабельной для многих сетей. Это способно привести к сокращению ассортимента, закрытию точек продаж и переходу части бизнеса в теневой сектор, что в конечном итоге ударит по потребителям.

Сложность ситуации заключается в поиске баланса между защитой покупателей от завышенных цен и сохранением экономической жизнеспособности торговых предприятий. Жесткое ограничение наценки без учета реальных затрат бизнеса может спровоцировать обратный эффект — сокращение предложения и дальнейший рост цен на оставшиеся в продаже товары.

Таким образом, итогом обсуждения должен стать взвешенный подход, сочетающий меры контроля с поддержкой добросовестных участников рынка. Вместо радикального ограничения наценки более эффективным может оказаться создание системы стимулов для ритейлеров, поддерживающих социально приемлемый уровень цен, при одновременном усилении мониторинга ценовой политики сетей.

