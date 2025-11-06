«Фиксация наценки и реальные цены»: в России хотят отрегулировать продажу еды на развес в магазинах

В Государственную думу РФ поступил пакет поправок, направленный на усиление защиты прав потребителей готовой еды. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов в своем телеграм-канале.

Основные предлагаемые изменения включают введение механизма фиксации торговой наценки для предотвращения получения необоснованной прибыли и установление требования об обязательном отражении реальной стоимости товаров на ценниках.

Как отметил парламентарий, добровольного выполнения этих мер со стороны торговых сетей ожидать не приходится.

Особое внимание в законодательной инициативе уделяется проблемам, связанным с производством и реализацией готовой пищи. По словам депутата, многие розничные сети организуют приготовление блюд непосредственно в магазинах с нарушением санитарных норм.

Продажа дешевой и некачественной пищевой продукции наносит существенные убытки добросовестным участникам рынка — ресторанам и кафе. В этой связи предлагается выравнивание конкурентных условий для всех субъектов торговой деятельности.

Важно подчеркнуть, что речь не идет о полном запрете продажи готовых пищевых продуктов. Основной целью законопроекта является прекращение практики использования для их приготовления товаров с истекающим сроком годности.

Депутаты предлагают ограничить розничную наценку в сетях не более чем на 15% от цены поставщика и обязать указывать на ценниках итоговую стоимость товаров, запретить приготовление еды непосредственно в торговых залах, а также установить минимальную долю продукции региональных производителей в размере 25%.

Кирьянов добавил, что предлагаемые меры позволят обеспечить необходимый уровень безопасности пищевой продукции и защитить интересы потребителей.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе РФ предложили ввести период охлаждения для сделок с квартирами.