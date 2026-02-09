Нужны не просто рабочие руки: мигрантам без денег закроют путь на работу в России

Правительство поставило финансовый барьер для трудовых мигрантов. Теперь для продления патента на работу им придется подтверждать, что их доход не опускается ниже прожиточного минимума. Об этом пишет ТАСС.

Официальная работа в России для иностранцев может стать недоступной для тех, кто мало зарабатывает. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, обязывающие мигрантов содержать себя и свою семью на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если доходы окажутся меньше, в продлении патента будет отказано.

Исключение сделали для тех, кто получает патент впервые, и для работников, занятых исключительно в домашних хозяйствах у физических лиц.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме одобрили закон о ежегодной проверке мигрантов на ВИЧ и наркотики.