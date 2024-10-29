В Госдуме предложили ввести в России фиксированные цены на авиабилеты

В России необходимо остановить вакханалию с ценами на авиабилеты, которые растут изо дня в день, даже если для этого нет никаких мыслимых предпосылок, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В беседе с РИА Новости законодатель заявил, что панацеей от этого может стать введение фиксированных цен на полеты. Хамзаев считает, что в первую очередь его инициативу должна поддержать Федеральная антимонопольная служба.

«Правительство России, Федеральная антимонопольная служба должны поддержать народную инициативу фиксированных цен на авиабилеты. Цены на билеты не должны расти по понятным только авиакомпаниям причинам. Чем ближе к рейсу — тем с каждым днем стоит дороже, это неправильно», — считает он.

Депутат подчеркнул, что перевозчики должны изначально обозначать цену, если они готовы предоставлять услуги пассажирам. И затем не увеличивать внезапно стоимость перелета. Хамзаев напомнил, из-за таких спекулятивных действий авиакомпаний страдают, прежде всего, те россияне, кому лететь жизненно необходимо.

«От повышения цен чаще всего страдают простые люди, которые летят срочно на похороны, на лечение и прочее. Цена на авиабилеты не должна быть плавающей. Авиакомпании до сих пор занимаются ценовыми спекуляциями. Это должно быть запрещено законом», — резюмировал Хамзаев.

Ранее мы писали, что Федеральная антимонопольная служба России предложила внести изменения в регулирование долгосрочных тарифов в аэропортах.