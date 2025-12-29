«Патент курьеру не товарищ»: в Курской области мигрантам запретили работать по ряду профессий

В Курской области мигрантам с 2026 года запретили работать по ряду востребованных специальностей. Под ограничение попали профессии таксиста, курьера, водителя автобуса и работника общепита. Об этом сообщает Lenta.ru.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал постановление, кардинально меняющее рынок труда для иностранных работников. С января 2026 года обладателям патентов будет закрыт доступ к целому ряду массовых профессий в сфере услуг.

Помимо курьерских и пассажирских перевозок, мигранты не смогут устроиться водителями грузовиков, специалистами по кадрам, а также работать в кафе, барах и ресторанах. Региональные власти объясняют эти меры необходимостью стимулировать трудоустройство местного населения и повышать качество услуг.

Работодателям, чьи сотрудники попали под новые правила, дали срок до конца марта 2026 года, чтобы расторгнуть трудовые договоры. Курская область стала одним из первых регионов, решившихся на столь масштабные отраслевые ограничения для трудовых мигрантов.

Ранее аналитики назвали миграцию главным раздражителем для россиян.