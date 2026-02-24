В Госдуме раскритиковали Минфин России за «прокрутку» 5,2 трлн рублей

Депутат Госдумы и доктор экономических наук Михаил Делягин в своей авторской программе устроил разнос бюджетной политике Министерства финансов РФ. По его мнению, ведомство провернуло бы такую многоходовку с деньгами, что в любой коммерческой структуре за это уже давно возбудили бы уголовное дело. Речь идет об астрономической сумме — 5,2 трлн рублей, которая скопилась на счетах казны помимо Фонда национального благосостояния. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Вместо того чтобы потратить эти средства на покрытие дефицита, армию, космос или помощь нуждающимся, Минфин, как отмечает Делягин, предпочитает отдавать их коммерческим банкам — в «прокрутку». Экономист иронизирует: видимо, в стране нет ни бедных, ни больных, а все госзадачи уже решены, раз лишние триллионы просто некуда деть. Однако самое интересное происходит дальше.

Парадокс в том, что при наличии свободных денег государство продолжает занимать у тех же банков под высокие проценты, чтобы покрыть дефицит. Делягин сравнивает это с абсурдной бытовой ситуацией: вы даете деньги соседу, а потом берете у него же в долг, но уже под грабительский процент. В бизнесе за такие фокусы, мягко говоря, спросили бы строго, а в госуправлении это называют «бюджетной политикой».

Депутат особо акцентирует внимание на ставках. Поскольку риск банкротства государства практически нулевой, привязка процентов по займам к ключевой ставке ЦБ выглядит, по его словам, «монопольно завышенной». По сути, налогоплательщики переплачивают банкирам, которые и без того купаются в сверхприбылях.

Итог этой схемы, по версии Делягина, выглядит цинично: Минфин России не просто неэффективно управляет резервами, а сознательно субсидирует олигархические банки за счет народа. Вместо того чтобы направить триллионы на реальные нужды — укрепление обороноспособности, социальную поддержку или инфраструктуру, — деньги уходят на оплату «абсурдных» процентов по кредитам, в которых государство не нуждалось. И пока это называется бюджетной политикой, заключает экономист, а не уголовным преступлением.

