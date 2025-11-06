В Госдуме раскритиковали план по сокращению получателей детских пособий

В 2026 году в России планируется запуск эксперимента, который может существенно сократить число семей, получающих единое пособие на детей. Инициатива предполагает оценку финансового положения граждан через анализ их банковских счетов и депозитов, что вызвало серьезную критику со стороны экспертов. Как заявила председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина, новый механизм предусматривает прямой доступ Социального фонда к банковской информации клиентов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, это прямо противоречит действующему законодательству о банковской тайне и создает опасный прецедент вмешательства в частные финансы. Примечательно, что для пилотного тестирования выбраны относительно благополучные регионы, хотя логичнее было бы начинать с территорий с низкими доходами населения.

Парламентарий добавила, что подобный подход может привести к массовому исключению семей из числа получателей пособий, даже если их доходы незначительно превышают прожиточный минимум. Это противоречит ранее данным поручениям президента о сохранении поддержки для таких категорий. Фактически правительство демонстрирует стремление не расширить, а ограничить социальную базу получателей.

По ее мнению, реализация эксперимента грозит подорвать доверие граждан к всей системе социальной защиты. Останина уже внесла поправку об отмене спорной нормы, однако окончательное решение пока остается за парламентом. Сложившаяся ситуация отражает фундаментальный выбор между реальной поддержкой семей и формальным сокращением бюджетных расходов.

Ранее в Госдуме заявили о невозможности расширить выплаты детских пособий.