В Госдуме заявили о невозможности расширить выплаты детских пособий

Внесение изменений в систему детских пособий после первоначального одобрения бюджета невозможно в силу жестких финансовых ограничений. Как пояснила в интервью Pravda.Ru депутат Госдумы Светлана Бессараб, текущие правила распределения социальных выплат не подлежат пересмотру на данном этапе бюджетного процесса.

По ее словам, поводом для дискуссии стал подготовленный депутатами законопроект о расширении круга получателей ежемесячных выплат. Согласно инициативе, право на пособие могли бы получить семьи, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов. Однако, как разъяснила парламентарий, любые социальные новации требуют детального финансового обоснования и должны рассматриваться исключительно до момента принятия основных бюджетных параметров.

Она добавила, что практическим следствием изменения действующих правил стал бы неизбежный рост бюджетного дефицита. На 2026 год уже запланировано выделение 1,8 трлн рублей на поддержку 10 млн семей в рамках единого пособия, рассчитываемого от регионального прожиточного минимума ребенка, который составит 18 371 рубль. Расширение критериев получения выплат потребовало бы изыскания дополнительных средств, что в текущих условиях не представляется возможным.

По ее мнению, существующие правила назначения пособий сохранятся до следующего бюджетного цикла. Перерасчет выплат будет происходить автоматически в установленные сроки с учетом региональных особенностей, но без изменения методологии определения получателей социальной поддержки.

