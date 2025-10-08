В Госдуме раскрыли новые обязательства для микрофинансовых организаций в России

В России готовятся к внедрению новые правила для микрофинансовых организаций (МФО), призванные защитить граждан от долговой зависимости. Соответствующий законопроект, уже принятый Госдумой в первом чтении, вводит строгие ограничения и механизмы контроля для рынка коротких займов. По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Говырина, ключевым нововведением становится обязанность МФО проверять долговую нагрузку заемщиков по всем бюро кредитных историй перед выдачей нового кредита. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что это позволит оценить реальную платежеспособность клиента и не дать ему взять непосильный заем. Кроме того, для борьбы с долговой петлей — ситуацией, когда новый заем берется для погашения старого, вводится «период охлаждения». Теперь МФО запрещено заключать с клиентом новый договор с полной стоимостью кредита выше 100% в течение четырех дней после полного погашения предыдущего «дорогого» займа. Этот промежуток призван дать человеку время на обдумывание финансовых решений без давления.

По мнению парламентария, законопроект предусматривает и стимулирующие меры для бизнеса. Потолок суммы микрозайма для субъектов малого и среднего предпринимательства будет повышен с пяти миллионов до 15 миллионов рублей. Это расширит возможности компаний по быстрому привлечению финансирования через МФО, что может быть особенно востребовано в ситуациях, когда обращение в банк сопряжено с более долгой и строгой процедурой.

Он уточнил, что для повышения прозрачности кредитная история заемщиков будет дополнена новой важной информацией. Помимо даты и суммы кредита, в нее теперь будут вносить показатель полной стоимости кредита, дату фактического прекращения обязательств и дату последнего обновления данных. Это позволит и МФО, и банкам видеть более полную и точную картину кредитного поведения человека или компании.

Говырин подчеркнул, что итогом этих изменений станет создание более защищенной и прозрачной финансовой среды. Граждане получат дополнительную страховку от риска попадания в долговую яму, в то время как малый и средний бизнес — новый инструмент для оперативного решения финансовых задач.

