В Госдуме раскрыли, почему нынешней молодежи в будущем грозят мизерные пенсии

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, россиян, которые начнут работать в 2025 году, в будущем может ожидать пенсия, не покрывающая даже базовые нужды. За этим прогнозом стоит фундаментальная проблема пенсионной системы, которая остро проявится после завершения в 2025 году переходного периода по повышению пенсионного возраста. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что основная причина рисков — возможный пересмотр стоимости пенсионного балла. Сегодня этот коэффициент индексируется, что частично защищает выплаты от инфляции. Однако после завершения реформы государство лишится существенной экономии от более позднего выхода граждан на пенсию, и заморозка или снижение стоимости балла может стать новым инструментом сдерживания расходов. Это не разовое сокращение, а долгосрочный механизм: каждый новый балл, который станут зарабатывать будущие пенсионеры, будет стоить дешевле предыдущего. В результате размер пенсий будет неуклонно снижаться в реальном выражении.

Парламентарий подчеркнул, что последствия такой политики будут многогранными. Уровень жизни пожилых людей, особенно тех, кто полагается только на страховую пенсию, может значительно ухудшиться. Параллельно в системе усиливается тренд на адресную поддержку отдельных категорий, таких как военнослужащие. Это ведет к ее расслоению на «привилегированные» группы и всех остальных, чьи выплаты практически не растут.

По его мнению, главный итог заключается в том, что подобный шаг способен подорвать доверие граждан к пенсионной системе. Любое снижение параметров внутри сложной формулы начислений будет воспринято как нарушение социальных обязательств. Однажды запущенный механизм снижения стоимости балла практически необратим, а его негативный эффект будет накапливаться десятилетиями, создавая почву для долгосрочной социальной напряженности.

Ранее он заявил, что некоторым пенсионерам увеличат пенсию до конца 2025 года.