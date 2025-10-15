Депутат ГД Говырин: некоторым пенсионерам увеличат пенсию до конца 2025 года

В России до конца 2025 года произойдут значительные изменения для пенсионеров. В частности, будут увеличены пенсии для тех, кто изменит свой пенсионный статус в результате жизненных обстоятельств. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости депутат Государственной Думы Алексей Говырин.

Законодатель напомнил, что в октябре вступили в силу изменения, касающиеся военных и силовых пенсий. Их размер был увеличен на 7,6 процента, что произошло одновременно с повышением денежного довольствия действующих военных. Это нововведение затронуло не только армию, но и сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомств.

«Перерасчет произведен автоматически, и уже октябрьские выплаты поступают с учетом нового коэффициента», — сказал Говырин.

Он подчеркнул, что, помимо общих индексаций, до конца года увеличатся пенсии тех, чей пенсионный статус изменится из-за жизненных обстоятельств. Например, когда человеку исполняется 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается.

Говырин подчеркнул, что это повышение происходит автоматически, и перерасчет уже будет учтен в следующей выплате.

«Аналогично, для граждан, которым впервые установлена инвалидность, назначается соответствующий вид пенсии — по инвалидности, а также добавляется надбавка на уход при первой группе», — добавил политик.

Помимо регулярных индексаций, актуальным остается вопрос выплат за декабрь. Традиционно Социальный фонд заранее перечисляет пенсии за январь тем, кто получает выплаты в начале нового года.

Говырин объяснил, что это делается для того, чтобы пенсионеры могли получить деньги до Нового года. В 2025 году практика сохранится: те, кто получает пенсию с 1 по 9 января, получат ее в конце декабря. Точные сроки выплат, как обычно, будут объявлены СФР в последней декаде месяца.

«В целом оставшиеся месяцы 2025 года пройдут под знаком уже утверждённых индексаций и корректировок. Новых решений о внеплановом повышении пока не принималось, но все предусмотренные ранее меры обеспечат ощутимое увеличение доходов для большинства пенсионеров страны», — подытожил депутат.

