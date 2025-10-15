В Госдуме раскрыли, почему турпутевки выросли в цене

Стоимость туристических путевок продолжает уверенный рост, и у этого явления есть четкая экономическая логика. Как пояснил депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев, первоначальным толчком стали многолетние последствия пандемии. Вынужденные простои в течение нескольких сезонов нанесли гостиничному бизнесу колоссальный ущерб, и те операторы, что смогли выжить, были вынуждены пересмотреть финансовую политику, компенсируя потери за счет повышения цен. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, наложилась на эту ситуацию и общемировая инфляция. Любое удорожание, будь то цены на авиационное топливо или изменения в налоговой политике, напрямую отражается на себестоимости тура, делая конечную услугу заметно дороже для потребителя. При этом текущий год ожидается рекордным для мировой индустрии гостеприимства, на которую, по прогнозам, придется более 10% мирового ВВП.

Парламентарий добавил, что, несмотря на глобальный рост цен, Россия демонстрирует стабильную динамику развития туристического рынка. Ключевым преимуществом внутреннего направления стало ощутимое повышение качества услуг на фоне его ухудшения за рубежом. Как отмечает Тарбаев, после пандемии сервис во многих странах так и не вернулся на прежний уровень.

По его мнению, итогом этой сложной цепи событий стал заметный рост въездного туризма в Россию. Иностранных гостей сегодня можно встретить в самых разных уголках страны, что служит прямым подтверждением возросшей привлекательности отечественных курортов и маршрутов в новых экономических условиях.

Ранее сообщалось, что ждет российских туристов после отмены виз в Китай.