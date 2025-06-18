В Госдуме раскрыли суть новостей о блокировке переводов в России

По его словам, ключевые нововведения касаются двух аспектов. Во-первых, это ограничения «упрощенных» переводов. Так, с 30 мая максимальная сумма одной операции без открытия счета или по упрощенной идентификации (например, через некоторые платежные сервисы) не может превышать 100 тыс. рублей. Эта мера направлена на борьбу с отмыванием преступных доходов, включая оплату труда нелегалов, неучтенный товарооборот и финансирование экстремизма. Во-вторых, это временная блокировка подозрительных операций. С 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать на срок до 10 дней операции по картам, вызывающие обоснованные подозрения в связи с преступными средствами. Решение принимает банк на основе алгоритмов мониторинга, без суда.

Парламентарий подчеркнул, что повсеместного внесудебного взыскания налогов не будет. Законопроект о внесудебном взыскании самостоятельно рассчитанных налогов (НПД, декларации) с физлиц пока не принят и отложен. Даже если его примут, решения налоговой можно будет оспорить в суде. Кроме того, отсутствует и запрет на обычные переводы. Так, переводы между картами, особенно через СБП, с полной идентификацией клиентов остаются безлимитными и беспрепятственными. Повседневные операции — помощь родственникам, сборы на школьные мероприятия или оплата услуг по договоренностям между знакомыми — не являются мишенью новых правил и не попадут под автоматический надзор.

По его мнению, новые меры — это точечный инструмент для противодействия финансовым преступлениям, а не инструмент тотального контроля за средствами добросовестных граждан. Обычные законные переводы между физическими лицами, особенно между родственниками и знакомыми на бытовые нужды, не будут ограничиваться или блокироваться. Основной фокус регуляторов — пресечение криминальных финансовых потоков через каналы с недостаточной идентификацией и операции с явными красными флагами.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о новом виде мошенничества.