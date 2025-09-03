Белый дом захотел полного отказа Европы от приобретения нефти у России

Администрация президента США Дональда Трампа снова захотела, чтобы все европейские страны полностью отказались от приобретения нефти, добываемой в России. Об этом заявила газета The New York Post.

Издание сослалось на информацию, полученную от информированных источников из Белого дома. Судя по ним, Трамп снова вернулся к той идее, которая обсуждалась ранее.

«Хочет, чтобы европейские страны прекратили покупать нефть из России и присоединились к предложенным ею санкциям в отношении государств, продолжающих это делать», — указали журналистам.

Помимо этого в Соединенных Штатах стали стремиться к тому, чтобы Европа стала более интенсивно поддерживать безопасность и восстановление Украины после завершения боевых действий на ее территории.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Россию и Северную Корею в подготовке заговора против Америки. По его мнению, два лидера этих государств прибыли в Пекин именно для этого.