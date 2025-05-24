В Госдуме рассказали россиянам о повышении пенсий с 1 июня

С 1 июня размер страховой пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста в мае, увеличится вдвое, сообщил в беседе с РИА Новости Алексей Говырин, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия».

Он сообщил, что в такой ситуации каждый месяц прибавляется 8 907 рублей 70 копеек. Если же за таким пенсионером осуществляется уход, то к этой сумме добавляется ещё 1 314 рублей. В итоге ежемесячное увеличение составляет 10 221,7 рублей.

При этом все необходимые вычисления выполняются автоматически, без участия Социального фонда России, подчеркнул Говырин.

Он обратил внимание на то, что аналогичная надбавка положена и инвалидам первой группы, если инвалидность была установлена в мае. Для них также применяется повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии.

По словам Говырина, это правило распространяется на всех, независимо от возраста, но только при условии, что есть действующее заключение о присвоении соответствующей группы инвалидности.

Он также добавил, что эти выплаты не носят единовременный характер, а становятся постоянными и производятся ежемесячно.

«Все данные для перерасчета поступают в систему напрямую — из ЗАГС, МСЭ и других государственных реестров. Это означает, что большинство изменений происходит автоматически и не требует дополнительного вмешательства со стороны самих пенсионеров», — заключил Говырин.

Ранее в Госдуме назвали антиконституционной идею лишить пенсий в РФ бездетных граждан.