В Госдуме назвали антиконституционной идею лишить пенсий в РФ бездетных граждан

Идея о том, что бездетных граждан России стоит лишать пенсий для повышения в стране уровня рождаемости, является безнравственной. Она также противоречит Конституции РФ. Такое заявление сделала депутат Государственной думы Нина Останина. Ее мнение привела «Лента.ру».

Ранее ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан в ходе передачи предложил лишать пенсий тех людей, у кого нет детей. Останина крайне негативно оценила эту идею. По ее мнению, подобные предложения высказываются для того, чтобы хайпануть. В то же время они противоречат нравственности и человечности.

«Хватит уже пугать нашу молодежь. Кроме того, это юридически неосуществимо — право на пенсию есть у всех граждан нашей страны», — указала парламентарий.

Она добавила, что эта инициатива противоречит Конституции России, поскольку она является государством, которое заботится о собственных гражданах.

Ранее другой депутат Госдумы, Светлана Бессараб, призвала Мардана извиниться перед россиянами за свою идею. Она подчеркнула, что отсутствие детей часто связано с объективными причинами — проблемами со здоровьем или личными трагедиями, а не с нежеланием заводить семью. Бессараб напомнила, что пенсионная система основана на трудовом стаже и профессиональных достижениях, а не на социальном статусе.