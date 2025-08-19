В Госдуме рекомендовали россиянам заменить свинину на курятину

Российские фермеры массово прекращают производство мяса из-за нерентабельности, что провоцирует резкий рост цен на внутреннем рынке. Как отмечают в Госдуме, многие производители работают в убыток, берут кредиты и в конечном итоге вынуждены покидать свои хозяйства. Наследники редко продолжают семейное дело, усугубляя кризис в отрасли. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Говядина и баранина практически исчезли из рациона обычных россиян, свинина сохраняет относительную доступность, но тоже стремительно дорожает. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский рекомендует гражданам переходить на мясо птицы как наиболее доступный источник белка. Однако и цены на курятину демонстрируют уверенный рост, ставя под сомнение такую рекомендацию.

Проблема не только в росте затрат на производство (топливо, электроэнергия, кредиты), но и в длинных цепочках посредников. Современные «оптовики», по сути, выполняющие роль спекулянтов, многократно увеличивают конечную стоимость продукции, скупая ее у фермеров по минимальным ценам. Каждое звено в цепочке добавляет свою наценку, что в итоге приводит к шокирующим ценникам в магазинах.

Парадоксально, но пока россияне вынуждены экономить на мясе, экспортные поставки бьют рекорды. Объем экспорта мяса птицы за первые семь месяцев 2025 года вырос на 23% в натуральном выражении и на 31% в денежном, достигнув 530 миллионов долларов. Экспорт мяса и субпродуктов превысил один миллиард долларов, показав рост 44% к прошлому году. Ключевым покупателем стал Китай, активно растут поставки в страны Африки.

