В Госдуме считают необходимым внести серьезные изменения в сферу доставки

По словам главы комитета нижней палаты парламента по соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, иностранным гражданам следует запретить работать курьерами. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в нашей стране доставщики зарабатывают больше, чем научные работники и сотрудники сферы образования.

По мнению парламентария, ряд субъектов РФ уже начали внедрять указанную практику. Также на фоне таких зарплат курьеров работодатели в иных сферах вынуждены увеличивать заработные платы, чтобы найти подходящие для себя кадры и удержать их.

Ранее глава «Почты России» Волков назвал «чересчур высокими» зарплаты курьеров.