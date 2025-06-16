Глава «Почты России» Волков назвал «чересчур высокими» зарплаты курьеров

Глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что высокие зарплаты курьеров, достигающие до 300 тыс. руб. даже в период пиковой нагрузки на логистику, являются «чересчур» высокими. Таким мнением он поделился в интервью РБК.

По его словам, такие суммы стимулируют неконкурентную борьбу за кадры на рынке логистики и создают дисбаланс.

«Дефицит кадров на рынке труда и особенно в сфере логистики. Все мы с вами читаем новости, что в период высокого сезона зарплата курьера может доходить до 300 тыс. руб. На мой взгляд, это не совсем правильная ситуация», — сказал Волков.

Он отметил, что в компании «Почта России» работают около 1600 курьеров. Несмотря на это, предприятие сталкивается с дефицитом кадров. По словам Волкова, в будущем «Почта России» намерена развивать цифровую платформу для курьеров под отдельные виды доставки.

Несмотря на текущие сложности, добавил Волков, «Почта России» продолжает выполнять социальную миссию — обеспечивать доставку писем, пенсий и коммунальных счетов. В компании на сегодняшний день работает более 80 тыс. почтальонов по всей стране.

В марте сервис по поиску работы SuperJob оценил среднюю зарплату курьеров в Москве на уровне 130 тыс. руб. в месяц. Это на 19% больше, чем у специалистов с высшим образованием, зарабатывающих около 105 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в России резко сократился разрыв между зарплатами в IT-сфере и рабочими специальностями.