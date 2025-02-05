В Госдуме сделали прогноз по ключевой ставке ЦБ в начале 2025 года

Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России не станет повышать ключевую процентную ставку на своем первом заседании в 2025 году, передает агентство «ПРАЙМ».

Аксаков отметил, что в последние недели наблюдается замедление инфляционных процессов в экономике страны. По его словам, это создает предпосылки для удержания ключевой ставки на текущем уровне, что может способствовать финансовой стабильности.

Он также подчеркнул, что высокая ключевая ставка, установленная на уровне 21% годовых, продолжает оказывать значительное влияние на кредитование, ограничивая доступность заемных средств и сдерживая экономическую активность.

В то же время, по мнению экспертов, дальнейшее снижение ключевой ставки произойдет постепенно, отражая изменения в макроэкономической ситуации.

На последнем заседании в декабре 2024 года ЦБ России оставил ключевую ставку без изменений, хотя многие аналитики прогнозировали ее повышение до 23% годовых. Однако замедление инфляции может стать стимулом для более гибкой денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.

Ранее издание «Ведомости» сообщило, что в Банк России пришло свыше 2 тыс. обращений по финансовым вложениям граждан.