В Госдуме усомнились в объективности данных о росте зарплат

Депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире радио Sputnik решил напомнить о том, что скрывается за красивыми цифрами официальной статистики. По его словам, когда нам говорят о росте средней зарплаты на 13,7%, не стоит обольщаться: за этим показателем стоит причудливое среднее арифметическое между доходами топ-менеджеров госкомпаний и тех, кто еле сводит концы с концами.

Парламентарий обратил внимание на неприятный разрыв: большинство россиян сегодня зарабатывает меньше 50 тыс. рублей в месяц. Это не голословное утверждение, а попытка заглянуть за кулисы статистического ведомства, которое любит усреднять данные по принципу «в больнице средняя температура нормальная». С одной стороны, в выборку попадают уникальные специалисты и руководители крупных проектов, с другой — огромная масса людей, чей реальный доход существенно ниже.

Делягин признал, что формальный рост зарплат действительно есть, но тут же сделал важную оговорку: эти проценты не поспевают за реальной инфляцией. Проще говоря, деньги в кошельках прибавляются, но покупательная способность падает еще быстрее. Цифры в отчетах Росстата могут выглядеть оптимистично, но на продуктовых полках и в платежках ЖКХ ситуация совсем иная.

По его словам, большинство населения живет в режиме жесткой экономии, а статистические «средние показатели» лишь маскируют проблему, не отражая истинного положения дел. Пока уникальные специалисты получают бонусы, миллионы людей продолжают «перебиваться», и этот разрыв с каждым годом становится все заметнее.

Ранее он раскритиковал Минфин России за «прокрутку» 5,2 трлн рублей.