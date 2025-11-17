ЛДПР предложила исключить выходные дни из оплачиваемого отпуска

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого направили в правительство РФ законопроект, предусматривающий изменение порядка исчисления продолжительности оплачиваемых отпусков. Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости , предполагает исключение выходных дней из расчета календарных дней ежегодного основного и дополнительного отпусков.

Инициатива предусматривает внесение соответствующих поправок в статью 120 Трудового кодекса Российской Федерации. В настоящее время законодательство устанавливает продолжительность основного оплачиваемого отпуска в размере 28 календарных дней, которые включают как рабочие дни, так и выходные.

Как пояснил Леонид Слуцкий в комментарии агентству, существующая система расчета приводит к ситуации, когда часть гарантированного времени отдыха фактически приходится на выходные дни, положенные каждому работнику согласно трудовому законодательству. По его словам, при текущем подходе невозможно использовать весь положенный период трудовых календарных дней без включения в него выходных.

Парламентарий отметил, что подобная практика объясняет нежелание многих сотрудников использовать отпуск продолжительностью 14 дней, поскольку в этот период неизбежно включаются выходные дни, которые оплачиваются как рабочие.

Авторы законодательной инициативы убеждены, что реализация предложенных изменений позволит работникам более рационально использовать гарантированные 28 дней отпуска и дополнительные оплачиваемые дни отдыха. По их мнению, такой подход полностью соответствует целям трудового законодательства и принципам социального государства.

Ранее сообщалось, что депутаты хотят снизить пищевые отходы через новую систему выкладки товаров.