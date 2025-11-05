В Госдуме выступили против федеральной системы продовольственных талонов

Идея о введении в России федеральной системы продовольственных талонов, изначально предложенная на региональном уровне, вызвала серьезные сомнения у экспертов. Депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила с критикой данного предложения, указав на системные риски его реализации в национальном масштабе. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Ключевой проблемой, по мнению парламентария, становится высокая коррупционная составляющая, связанная с организацией честного отбора поставщиков и распределением бюджетных средств. Создание громоздкого бюрократического аппарата для управления талонной системой может не только породить новые злоупотребления, но и отвлечь ресурсы от уже работающих, более эффективных инструментов поддержки.

Она уточнила, что внедрение такой системы способно подорвать развитие действующих социальных лифтов, в частности — механизма социального контракта. В отличие от разовой продовольственной помощи, социальный контракт нацелен на устойчивое улучшение жизни человека через образование, профессиональную переподготовку или открытие собственного дела, обеспечивая долгосрочный результат вместо временного облегчения.

По словам депутата, дискуссия о продовольственных талонах вышла за рамки обсуждения формы помощи и перешла в плоскость выбора стратегии социальной политики. Приоритет остается за инструментами, которые не просто распределяют ресурсы, а создают условия для самостоятельного преодоления гражданами трудностей, обеспечивая прозрачность и целевое использование бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что в России могут вернуть талоны на еду.