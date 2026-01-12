В Госдуме заявили, что новый закон об индексации зарплат может усилить разрыв в доходах

Новая законодательная инициатива об обязательной индексации зарплат вызвала дискуссию среди экспертов. В Госдуму внесли законопроект, который должен закрепить ежегодное повышение оплаты труда как минимум на уровень официальной инфляции прошлого года. На первый взгляд, это выглядит как надежная гарантия для работников, защищающая их доходы от обесценивания. Однако, как отмечает депутат Светлана Бессараб, такая норма фактически дублирует уже существующие правила. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, действующий Трудовой кодекс РФ уже обязывает работодателей проводить индексацию, оставляя при этом конкретный механизм — порядок и размер повышения — на усмотрение компаний и отраслевых соглашений. Новый законопроект, вводя единый для всех минимальный порог, рискует создать больше проблем, чем решить.

Парламентарий отметила, что ключевая сложность в том, что механическое повышение всех окладов на одинаковый процент может усилить социальное неравенство внутри коллективов. Сотрудники с высокой зарплатой получат значительную прибавку в абсолютных цифрах, в то время как доходы низкооплачиваемых работников вырастут лишь номинально, но могут остаться неадекватными. Для бизнеса же это означает прямые финансовые последствия — рост фонда оплаты труда повлечет увеличение налоговой нагрузки и, как следствие, может привести к удорожанию себестоимости продукции или услуг.

По ее мнению, в результате благие намерения законодателей могут обернуться дополнительным давлением на предприятия, особенно в чувствительных к издержкам отраслях. Вместо универсального подхода, возможно, более эффективным было бы точечное усиление контроля за исполнением уже существующих норм и поддержка отраслевых переговоров, которые учитывают специфику каждого рынка труда. Итогом же станет непростой поиск баланса между защитой прав работников и сохранением здоровой бизнес-среды, где индексация не будет приводить к сокращению штатов или росту цен для конечного потребителя.

